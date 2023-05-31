«Дуже багато «двохсотих» і ще більше «трьохсотих» – МВА про удари ЗСУ по військах РФ в окупованому Бердянську

Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новинам Приазов’я» розповіла, що протягом останнього тижня в місті було дуже гучно через роботу ЗСУ по російських окупантах. За її словами, також є втрати особового складу серед російських військовослужбовців.

«За останні три дні ЗСУ зробили дуже багато росіян «двохсотими», ще більше «трьохсотими», були стовідсоткові влучання у місця розташування особового складу окупантів. Також знищили установки С-300 склади БК та паливно-мастильних матеріалів. Окупанти на сьогодні дуже панікують, глушать зв’язок, щоб приховати переміщення своєї техніки, але безрезультатно», – зазначила очільниця МВА.

Галіцина розповіла, що багато поранених російських військових перебувають у лікарнях Бердянська.

«Є передислокація особового складу. Вони вчора і сьогодні (28, 29 травня – ред.) покидають бази відпочинку, дитячі табори та переміщуються у приватний сектор – на дачі Бердянська та Бердянського району», – каже посадовиця.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.