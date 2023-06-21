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Політика

ЗСУ вичікують: буде новий маневр?

  • Британська розвідка пише, що Росія продовжує будувати оборонні рубежі на підступах до окупованого Криму. А Міноборони України повідомляє про масштабний наступ на Донеччину. Путін тим часом оголосив про затишшя українського контрнаступу.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • У Лондоні обговорюють повоєнне відновлення України. На міжнародну конференцію з’їхалися українські урядовці та світова еліта. Хто, на які гроші і на яких умовах готовий інвестувати в Україну і відбудовувати Україну – деталі з Лондона.
  • Барабани, овочерізки, кухонні комбайни і флагштоки за п’ять мільйонів. Що не так із державними закупівлями під час війни? Докладніше – у «Свобода Live».

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