ЗСУ вичікують: буде новий маневр?

- Британська розвідка пише, що Росія продовжує будувати оборонні рубежі на підступах до окупованого Криму. А Міноборони України повідомляє про масштабний наступ на Донеччину. Путін тим часом оголосив про затишшя українського контрнаступу.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- У Лондоні обговорюють повоєнне відновлення України. На міжнародну конференцію з’їхалися українські урядовці та світова еліта. Хто, на які гроші і на яких умовах готовий інвестувати в Україну і відбудовувати Україну – деталі з Лондона.
- Барабани, овочерізки, кухонні комбайни і флагштоки за п’ять мільйонів. Що не так із державними закупівлями під час війни? Докладніше – у «Свобода Live».
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