Путін стверджує, що за 5 днів сили РФ знищили 260 бронемашин ЗСУ

Президент Росії Володимир Путін 21 червня навів нові не підтверджені незалежними джерелами дані про втрати української бойової техніки за час контрнаступу ЗСУ. Про це він сказав в інтервʼю кореспонденту російського державного телебачення (ВГТРК) Павлу Зарубіну.

«Наші мужики набили 245 танків противника і приблизно 678 бронемашин різного типу», – твердить російський лідер, який пʼять днів тому в Петербурзі стверджував, що російські сили ліквідували 218 танків і 418 броньованих машин.

Якщо вірити Путіну, то з 16 до 21 червня українські військові втратили 27 танків і 260 бронемашин.

Російський лідер також заявив про «певне затишшя» в контрнаступі України. Він пояснив це тим, що ЗСУ зазнають «серйозних втрат і в особовому складі, і в техніці». За словами Путіна, Київ займається відновленням боєздатності, «комбінує з бригад, які зазнали серйозних втрат, нові підрозділи».

Президент України Володимир Зеленський в актуальному інтервʼю BBC визнав, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б».

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – сказав він BBC. – «На карту поставлено життя людей».

Зеленський сказав, що частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами – заміновано 200 000 квадратних кілометрів території України.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас у відомстві кажуть, що складною є ситуація на сході України.