Генштаб: українські військові ведуть наступ на трьох напрямках

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському, повідомив 22 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На напрямку Рівнопіль – Старомайорське мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що на Лиманському напрямку Сили оборони України вели наступальні дії у напрямку Білогорівка – Діброва, «мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах».

Президент України Володимир Зеленський сказав 21 червня, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б». Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – відзначив він. Зеленський додав, що частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами – заміновано 200 000 квадратних кілометрів території України.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас у відомстві кажуть, що складною є ситуація на сході України.