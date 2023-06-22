Колаборанти й окупанти «вже знайшли шляхи відходу» з Криму – представництво президента на півострові

Удари по Чонгарському мосту спричинили занепокоєння в окупованому Криму, заявив заступник постійної представниці президента України в Криму Денис Чистіков в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, окупаційна влада почала заспокоювати місцеве населення, тому що вибухи викликали «хвилю негативу» передусім у Джанкої.

«Частина родин у Джанкої – це родини військовослужбовців і службовців ФСБ та інших служб, які працюють на пунктах пропуску в Джанкої. Вони також почали обговорювати, що починають хвилюватися за своїх рідних і що місцеперебування на пунктах пропусках є небезпечним. У тому числі й перевізники, які працюють і є місцевими в Джанкої – також рідні почали хвилюватися, що буде надалі з ними», – сказав він.

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Водночас Чистіков зазначив, що українські війська завдають ударів не по інфраструктурі, а по логістичних мережах російської армії, аби обмежити постачання зброї та живої сили.

Відповідаючи на питання про настрої в Криму, Чистіков сказав, що місцеві колаборанти та російські громадяни вивезли свої сім’ї на територію Росії певний час тому:

«Колаборанти й громадяни Росії, які працювали на території окупованого Криму, вже знайшли собі шляхи відходу. Зокрема, відомо, що в п’ятницю після обіду великі черги на Кримському мосту, і в понеділок в першій половині дня також великі черги, але вже з Краснодарського краю до Криму. Оскільки колаборанти та громадяни Росії вивезли свої родини вже на територію Краснодарського краю й Ростовської області і на вихідні їздять до них відпочивати».

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Чистіков додав, що російська окупаційна влада зараз не дозволяє посадовцям звільнятися, погрожуючи кримінальними справами або мобілізацією.

Вранці 22 червня підконтрольна Росії влада окупованих територій України повідомила про обстріл Чонгарського мосту. Як заявив призначений Росією так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, Чонгарський міст нібито обстріляли ракетами Storm Shadow.

Через обстріл фактична влада Криму перенаправила рух транспорту з Чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і Перекоп.