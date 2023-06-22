Чонгар і атака на мости: ЗСУ відсікають Крим?

1 У Міноборони заявляють про «масштабний наступ» військ РФ на двох напрямках 72190 views

2 У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про підготовку РФ теракту на Запорізькій АЕС 30703 views

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