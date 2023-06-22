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Політика

Чонгар і атака на мости: ЗСУ відсікають Крим?

  • Про удар нібито ЗСУ по Чонгарському мосту заявили російські медіа та контрольована Росією місцева окупаційна влада. Автівки скеровують тепер через Армянськ та Перекоп. Окупанти запевняють: невдовзі міст поремонтують. Натомість ГУР України інтригує: «далі буде». Чим важливий Чонгарський міст для російських військ?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Ядерна загроза: українська влада каже, що ЗАЕС замінована. Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Як усе це позначиться на спробах звільнити Запорізьку область? Та що із наступом?
  • Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів: розслідування Михайла Ткача з видання УП. Чи відсторонений військком? Докладніше – у «Свобода Live».

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