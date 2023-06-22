«Далі буде»: в ГУР прокоментували обстріл Чонгарського мосту

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували обстріл Чонгарського мосту, що з’єднує окупований Росією Крим із материковою Україною.

«Зараз триває робота, її буде продовжено. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху спротиву, місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади на цих територіях. Можу лише коментувати, що далі буде», – сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «24 каналу».

Вранці 22 червня підконтрольна Росії влада окупованих територій України повідомила про обстріл Чонгарського мосту. Як заявив призначений Росією так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, Чонгарський міст нібито обстріляли ракетами Storm Shadow.

Через обстріл фактична влада Криму перенаправила рух транспорту з Чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і Перекоп.