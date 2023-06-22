Аксьонов заявив про обстріл Чонгарського мосту на межі з Кримом

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що вночі 22 червня був обстріляний Чонгарський міст, що з’єднує півострів із материковою Україною.

«Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна», – написав Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

Про обстріл повідомив і призначений Росією так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.

Він звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.

При цьому Сальдо говорить про мости, а не один міст.

«На мостах пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед людей немає», – написав він у телеграмі.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.