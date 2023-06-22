Чонгарський міст атакували Storm Shadow? Нові правила для військовозобов'язаних

Наступ ЗСУ триває? На який напрямках найважчі бої?

Українські військові вирівнюють лінію фронту на Запоріжжі, і продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, звітують в Міноборони.

Президент Зеленський каже, що наступ Сил оборони це не кіно, і не треба очікувати швидких результатів.

Окупаційна влада Криму повідомляє про атаку по Чонгарському мосту. Про ще це може свідчити? Адже Росія попереджала, що буде різко реагувати, якщо Україна західною зброєю ударить по Криму.

Про це і не тільки дивіться дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Росія готується обороняти Крим. Що відомо?

Російські сили продовжують будувати оборонні рубежі в тилу, зокрема, у тимчасово окупованому Криму. Про велику оборонну зону протяжністю 9 кілометрів північніше міста Армянськ, на перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю повідомляє британська розвідка. Чи вдасться Кремлю захистити Крим від контрнаступу ЗСУ?

Ініціатива на Прикарпатті щодо мобілізації. Що не так?

Госпіталізація чоловіків – лише з дозволу воєнкома. Анонсовані одним із центрів комплектування на Прикарпатті нововведення на час широкомасштабної війни – збурили суспільство. А вже через добу з мережі почали зникати відеодокази таких вказівок. Все, що треба знати про цю історію.

Заборона російських книжок не відповідає Конституції?

Президент Зеленський не підписує закон про заборону російських книжок через невідповідність Конституції і стандартам ЄС, хоч про це його і просили автори петиції, що набрала необхідну кількість голосів. Як на таку відповідь глави держави реагують українські видавці та чому суспільство хоче заборони таких книжок?