Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні – прем’єр-міністр

Болгарія готує нову партію воєнної допомоги в Україні. Про це міністр оборони країни Тодор Тагарев заявив в інтерв’ю місцевій службі Радіо Свобода.

До пакету увійдуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії, їх не потрібно закуповувати. Більшість із них уже прострочені або їхній термін служби добігає кінця, тож їх у будь-якому разі треба замінювати, заявив голова уряду.

«У деяких випадках це навіть системи, які не є повністю працездатними. Вони (українці – ред.) також готові такі брати», – додав Тагарев.

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Кілька днів тому Тагарев заявив, що Болгарія приєднається до спільної ініціативи Європейського союзу на замовлення снарядів для України. Досі тимчасовий уряд виступав проти цієї ініціативи, і країна не брала в ній участі.

Раніше німецька газета Die Welt писала, що Болгарія таємно постачала Україні озброєння та паливо у перші місяці війни. За даними видання, постачання навесні 2022 року могли становити до 30 відсотків усіх боєприпасів і до 40 відсотків дизельного палива, які тоді надійшли українській армії.

Болгарський уряд офіційно схвалив пряме постачання озброєння Україні в грудні 2022 року.