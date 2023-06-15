Дискусії щодо реекспорту зброї: Зеленський пояснив Швейцарії, що зброя Україні потрібна лише для миру

Президент України Володимир Зеленський у четвер звернувся до Федеральних зборів та народу Швейцарії. У своєму онлайн-виступі він звернув увагу на дискусії, які тривають в цій країні довкола дозволів на реекспорт озброєння.

«Я вдячний вам, Швейцаріє, за те, що ви не залишилися байдужими до горя, яке Росія вкидає на нашу землю своєю агресією. Ви підтримали спільні європейські санкції проти Росії, і це важлива солідарність, бо санкції наближають фінал цієї агресії. Їх варто посилювати. Знаю, що у вас триває дискусія щодо дозволів на реекспорт зброї для захисту України. І хочу, щоб кожен учасник, кожна учасниця дискусії пам’ятали один факт: ми запитуємо у світу зброю, щоб наша українська територія знову була територією миру. Вся наша земля, всі наші люди… Лише для цього», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що захист від агресії та запобігання їй потребують зусиль – колективних і солідарних.

«Зараз ми захищаємося від агресії, яка наслідує найгірші війни минулого й шукає найкращі технології сучасності, щоб тероризувати людей, держави та навіть континенти. Нічим, окрім єдності, цього не зупиниш. Зокрема, нашої з вами єдності», – звернувся президент.

Нині країни, які купили швейцарську зброю, підписують зобовʼязання про заборону перепродажу, таким чином країна каже, що зберігає свій нейтралітет.

Водночас минулого тижня Верхня палата парламенту Швейцарії (Рада кантонів) вирішила, що реекспорт швейцарської зброї до країн у стані війни не суперечить позиції швейцарського нейтралітету і може бути дозволений за певних умов. Рада кантонів ухвалила, що тепер держави, які поділяють швейцарські цінності, можуть перепродавати зброю через п’ять років без згоди Швейцарії.

Реекспорт буде дозволено і до країн у стані війни, які з точки зору міжнародного права використовують зброю для самооборони.

Тепер проголосувати за поправки має Національна рада (нижня палата парламенту). 1 червня Національна рада аналогічну ініціативу відхилила.

Раніше із проханням передати швейцарську зброю Україні до Швейцарії зверталися кілька європейських країн, але отримали відмову. Зокрема, в червні 2022 року Швейцарія заборонила Данії та Німеччині постачати Києву боєприпаси до зенітних установок та бронемашини, пояснивши свою позицію статусом нейтралітету.

Швейцарія приєдналася до санкцій, які західні країни запровадили проти Росії через її агресію щодо України. Москва у відповідь заявила, що Швейцарія втратила статус нейтральної країни.