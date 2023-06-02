Парламент Швейцарії проголосував за блокування непрямого експорту зброї в Україну

Парламент Швейцарії 1 червня відхилив виняток щодо передачі зброї Україні, повідомляє DPA.
Більшість членів Національної ради Швейцарії (нижньої палати парламенту) проголосували проти пропозиції, розробленої комітетом з політики безпеки більшої палати парламенту країни.
Федеральні збори Швейцарії складаються з Національної ради та меншої Ради держав.
«Lex Ukraine» дозволив би іншим державам постачати в Україну військову техніку швейцарського виробництва. Закони нейтральної Швейцарії забороняють підтримку країн, які беруть участь у військових діях.
Тому Швейцарія поки що відмовляється надати Німеччині дозвіл на передачу Україні швейцарських боєприпасів, придбаних багато років тому для німецького танка Leopard.
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Однак Швейцарія схвалила санкції проти Росії через вторгнення, яке вона неодноразово засуджувала.
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