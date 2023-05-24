Швейцарія зробила крок до перепродажу Німеччині 25 танків Leopard 2

Уряд Швейцарії підтримав виведення з експлуатації 25 бойових танків Leopard 2 з метою їх подальшого продажу Німеччині – це може дозволити західним країнам надіслати більше військової допомоги Україні, повідомляє агенція Reuters.



Власні військові потреби Швейцарії будуть забезпечені, йдеться в заяві уряду.



Урядовці додали, що тепер швейцарський парламент має вирішити це питання.

Наразі швейцарські військові мають 134 танки німецького виробництва Leopard 2 на озброєнні та ще 96 на зберіганні.



За даними агенції, у лютому Німеччина звернулася до Швейцарії з проханням продати частину танків виробнику зброї Rheinmetall, що дозволить компанії компенсувати прогалини в озброєнні країн-членів Європейського Союзу та НАТО.



Німеччина, Польща, Португалія, Фінляндія та Швеція є серед країн, які надсилають танки Leopard, щоб допомогти Україні захиститися від нападу Росії.



Це питання є чутливим для швейцарської влади. Відповідно до законів про нейтралітет і окремого ембарго на поставки зброї, Швейцарії заборонено відправляти зброю безпосередньо в Україну – країну, в якій триває війна.

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Раніше Швейцарія відхилила запити Німеччини, Данії та Іспанії щодо реекспорту швейцарської військової техніки в Україну. Однак Швейцарія схвалила санкції Євросоюзу проти Росії через вторгнення, яке вона неодноразово засуджувала.