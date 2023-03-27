Нейтралітет Швейцарії і реекспорт зброї в Україну слід розглядати окремо – посол

Швейцарська традиція нейтралітету не повинна включати блокування реекспорту зброї в Україну, заявила посол України в Швейцарії Ірина Венедіктова, повідомляє агенція Reuters.



За її словами, нейтралітет і реекспорт зброї в Україну слід розглядати окремо.



«Я поважаю нейтралітет Швейцарії, оскільки він є опорою швейцарської держави. Але я щодня наголошую, що нейтралітет і реекспорт – це два абсолютно різні терміни. Ми не просимо: «Дайте свою зброю нам напряму». Ми просто просимо не блокувати (реекспорт)… не сприяти цьому злочину агресії», – сказала Венедіктова.



Вона очікує, що Швейцарія змінить свою позицію дуже скоро, оскільки підтримка реекспорту швейцарської зброї зростатиме.



«Нам потрібна ця зброя та боєприпаси якомога швидше. Це питання виживання нашого народу, нашої нації, нашої держави», – додала посол.



Цього місяця уряд Швейцарії заявив, що не змінить свою давню політику заборони будь-якій країні, яка купує швейцарську зброю, надсилати її сторонам конфлікту.



Швейцарія відхилила запити Німеччини, Данії та Іспанії щодо реекспорту швейцарської військової техніки в Україну. Однак Швейцарія схвалила санкції Євросоюзу проти Росії через вторгнення, яке вона неодноразово засуджувала.