Законодавці Швейцарії вдруге намагаються дозволити реекспорт зброї в Україну

Верхня палата парламенту Швейцарії вирішила, що реекспорт швейцарської зброї до країн у стані війни не суперечить позиції швейцарського нейтралітету і може бути дозволений за певних умов.

Наразі країни, які купили швейцарську зброю, підписують зобовʼязання про заборону перепродажу. Рада кантонів ухвалила, що тепер держави, які поділяють швейцарські цінності, можуть перепродавати зброю через п'ять років без згоди Швейцарії.

Реекспорт буде дозволено і до країн у стані війни, які з точки зору міжнародного права використовують зброю для самооборони.

Тепер проголосувати за поправки має Національна рада (нижня палата парламенту). 1 червня Національна рада аналогічну ініціативу відхилила.

Раніше із проханням передати швейцарську зброю Україні до Швейцарії зверталися кілька європейських країн, але отримали відмову. Зокрема, в червні 2022 року Швейцарія заборонила Данії та Німеччині постачати Києву боєприпаси до зенітних установок та бронемашини, пояснивши свою позицію статусом нейтралітету.

Швейцарія приєдналася до санкцій, які західні країни запровадили проти Росії через її агресію щодо України. Москва у відповідь заявила, що Швейцарія втратила статус нейтральної країни.