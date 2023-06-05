З окупованого Мелітополя – в одне з найдорожчих міст світу. Українська біженка з сином, чоловік якої на фронті з 2014 року, призвичаюється до життя в заможній Швейцарії. До чого жінка не може звикнути – до кількості чоловіків призовного віку у країні в статусі біженців. Порожні квартири, обов'язкова медична страховка, безкоштовна їжа і допомога від уряду – так дбає Швейцарія про тих, хто рятувався від війни. Від меблів до кухонного начиння – усе це переселенка знайшла на вулиці чи в людей. Проєкт «Ти як?» довідався, як виглядає життя українських біженців у Швейцарії.