Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«На роздачі їжі агітувала чоловіків іти на війну»: життя української біженки в Швейцарії (відео)

«На роздачі їжі агітувала чоловіків іти на війну»: життя української біженки в Швейцарії (відео)
Embed
«На роздачі їжі агітувала чоловіків іти на війну»: життя української біженки в Швейцарії (відео)

No media source currently available

0:00 0:08:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

З окупованого Мелітополя – в одне з найдорожчих міст світу. Українська біженка з сином, чоловік якої на фронті з 2014 року, призвичаюється до життя в заможній Швейцарії. До чого жінка не може звикнути – до кількості чоловіків призовного віку у країні в статусі біженців. Порожні квартири, обов'язкова медична страховка, безкоштовна їжа і допомога від уряду – так дбає Швейцарія про тих, хто рятувався від війни. Від меблів до кухонного начиння – усе це переселенка знайшла на вулиці чи в людей. Проєкт «Ти як?» довідався, як виглядає життя українських біженців у Швейцарії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG