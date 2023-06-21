Латвія передасть Україні всі свої вертольоти – Каріньш

Латвія передасть Україні всі вертольоти своїх збройних сил, заявив 21 червня на Конференції з питань відбудови України в Лондоні латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш. Про це повідомляють «Укрінформ» і «Українська правда» з посиланням на кореспондентів у британській столиці.

Каріньш не уточнив, про яку кількість гелікоптерів ідеться.

Премʼєр Латвії згадав, що його уряд ухвалив рішення надати Україні військову допомогу ще в листопаді-грудні 2021 року, і перші ПЗРК Stinger прибули в Україну за день до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Він наголошує, що ця зброя допомогла відбити перший штурм Росії, коли йшлося про захоплення аеропорту Гостомель – це могло відкрити силам РФ повітряний міст для захоплення Києва.

«Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на різноманітну допомогу Україні, зокрема 1% – на військову допомогу. Усі наші ракети Stinger тепер в Україні. У нас був парк гелікоптерів – останні з них ще перефарбовують, щоб їх можна було використовувати – останні з них підуть в Україну», – додав він.

Також латвійський прем’єр зазначив, що його країна забезпечує навчання близько трьох тисяч українських військових.

«Мій меседж для вас простий: якщо така маленька країна, як Латвія, може витратити 1,3% ВВП, можете і ви. Ми не найбагатша нація, але це можливо, і як політик можу сказати: це корисно й із політичного погляду. Чим більше ви допомагаєте – тим вищі ваші рейтинги», – додав Каріньш.

На його думку, партнери України мають знайти спосіб використати заморожені російські активи на відбудову України. Про це ж 21 червня заявив і український віцепремʼєр із відновлення Олександр Кубраков.

Також 21 червня агенція Bloomberg написала, що Євросоюз поки не знайшов законного механізму для конфіскації заморожених російських активів, сукупна вартість яких становить понад 200 мільярдів євро.

У документі, в якому робоча група ЄС оцінює можливості розпорядження російськими активами в Європі, вказано, що «немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санкції Євросоюзу».