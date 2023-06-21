Арештовані активи Росії мають стати головним джерелом коштів на відновлення – Кубраков

Основним джерелом надходження коштів на відновлення України від наслідків російської агресії мають стати арештовані активи РФ, вважає віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Про це високопосадовець заявив 21 червня в інтервʼю «Суспільному».

«Арештовані активи РФ у країнах-партнерах, з якими ми спільно воюємо проти Росії, які нам надають озброєння, допомагають фінансово. Для мене це логічний крок. Вони, можливо, зараз обережні в цих кроках. і це такі інструменти, які вони, мабуть, хотіли б десь ближче до кінця війни тримати, але ніхто не знає, скільки вона буде продовжуватися. Нам, щоб повертати країну до нормального життя, ці кошти потрібні зараз», – сказав Кубраков.

Він також зауважив, що «в ідеалі» процес відновлення збігатиметься в часі з процесом вступу України до Євросоюзу.

«Навіть без війни багато країн зі Східної Європи перед вступом до ЄС отримували досить велике фінансування з боку Євросоюзу на вирівнювання стандартів, інфраструктуру і так далі. Свої країни вони перебудовували саме за допомогою коштів ЄС. Але все одно вважаю, наше головне джерело — кошти РФ», – наголошує урядовець.

Також 21 червня агенція Bloomberg написала, що Євросоюз поки не знайшов законного механізму для конфіскації заморожених російських активів, сукупна вартість яких становить понад 200 мільярдів євро.

У документі, в якому робоча група ЄС оцінює можливості розпорядження російськими активами в Європі, вказано, що «немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санкції Євросоюзу».