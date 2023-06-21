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Блінкен у Лондоні заявив, що США нададуть Україні додаткові 1,3 млрд доларів

За словами Ентоні Блінкена, ця підтримка дозволить «капітально відремонтувати енергетичну мережу» України та модернізувати іншу критичну інфраструктуру

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 1,3 мільярда доларів фінансової допомоги.

Виступаючи на конференції з відновлення України в Лондоні, він сказав, що ця підтримка дозволить «капітально відремонтувати її енергетичну мережу» та модернізувати іншу критичну інфраструктуру.

«Відновлення – це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, повністю інтегрованої з Європою, пов’язаної з ринками по всьому світу», – сказав Блінкен, якого цитує CNN.

За словами держсекретаря США, 657 мільйонів доларів США допоможуть модернізувати залізничні лінії, порти та іншу критичну інфраструктуру України, 100 мільйонів доларів будуть використані для допомоги в оцифруванні національних систем, «щоб збільшити швидкість і зменшити корупцію», а 35 мільйонів доларів підуть українським підприємствам.

Блінкен додав, що понад 520 мільйонів доларів із загальної суми підуть на допомогу Україні у «капітальному ремонті її енергетичної мережі».

Крім того, Велика Британія оголосила про надання додаткової фінансової допомоги, включаючи 305 мільйонів доларів двосторонньої допомоги та до 318 – розширення British International Investment в Україні.

Велика Британія проводить 21-22 липня Конференцію з відновлення України, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. Очікується, що на захід до Лондона прибудуть понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

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Ця конференція є продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року.

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