Блінкен у Лондоні заявив, що США нададуть Україні додаткові 1,3 млрд доларів

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 1,3 мільярда доларів фінансової допомоги.



Виступаючи на конференції з відновлення України в Лондоні, він сказав, що ця підтримка дозволить «капітально відремонтувати її енергетичну мережу» та модернізувати іншу критичну інфраструктуру.



«Відновлення – це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, повністю інтегрованої з Європою, пов’язаної з ринками по всьому світу», – сказав Блінкен, якого цитує CNN.

За словами держсекретаря США, 657 мільйонів доларів США допоможуть модернізувати залізничні лінії, порти та іншу критичну інфраструктуру України, 100 мільйонів доларів будуть використані для допомоги в оцифруванні національних систем, «щоб збільшити швидкість і зменшити корупцію», а 35 мільйонів доларів підуть українським підприємствам.

Блінкен додав, що понад 520 мільйонів доларів із загальної суми підуть на допомогу Україні у «капітальному ремонті її енергетичної мережі».

Крім того, Велика Британія оголосила про надання додаткової фінансової допомоги, включаючи 305 мільйонів доларів двосторонньої допомоги та до 318 – розширення British International Investment в Україні.

Велика Британія проводить 21-22 липня Конференцію з відновлення України, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. Очікується, що на захід до Лондона прибудуть понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

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Ця конференція є продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року.