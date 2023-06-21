Зеленський: Київ чекає на мужність лідерів НАТО і «політичного визнання» дій України

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Київ чекає на мужність лідерів НАТО, щоб політично визнати захист Україною «простору свободи» Альянсу.



«Україна активує моральну силу НАТО. Що бачить світ зараз? Чи визнає він моральне лідерство НАТО у захисті миру? Це можливо лише з Україною в Альянсі. Так само, як Україна вже належить до ціннісного простору ЄС, ми вже належимо до безпекового простору НАТО. Де-факто. Так само, як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС та прямуємо до повноправного членства, ми вже захищаємо спільний простір свободи в Північноатлантичному союзі і лише чекаємо на мужність лідерів Північноатлантичного союзу, щоб політично визнати цю реальність», – сказав він на відкритті Конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні.



За його словами, Україна розвиває міцні двосторонні союзи з такими лідерами демократичного світу як Велика Британія, США,Канада, Японія, Австралія всі члени ЄС.

«Це дає нам нові сили в обороні, економіці та глобальній перспективі демократії. Ми будуємо наші союзи і зберігаємо той рівень свободи, до якого звикли наші люди», – додав Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що членство України в НАТО є «обʼєктивною потребою». Раніше він зауважив, що, попри те, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.