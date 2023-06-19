Лідери НАТО на саміті не будуть офіційно запрошувати Україну до Альянсу – Столтенберґ

Лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні, заявив 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не обговорюємо офіційне запрошення», – сказав він журналістам після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні, повідомляє агенція Reuters.



За його словами, лідери об’єднання обговорюватимуть, як наблизити Україну до НАТО.

Водночас Столтенберґ застеріг від прийняття замороженого конфлікту в Україні в обмін на припинення війни.

«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією», – додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні.

За його словами, цей пакет допомоги «покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років». На думку Столтенберґа, це «наблизить Україну до Альянсу».

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що членство України в НАТО є «обʼєктивною потребою». Раніше він зауважив, що, попри те, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.