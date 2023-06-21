Німеччина планує надати Україні додатково 381 мільйон євро гуманітарної допомоги – Бербок

Німеччина планує надати Україні додатково 381 мільйон євро гуманітарної допомоги цього року, заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок на Конференції з відновлення України в Лондоні.

За її словами, це буде використано, наприклад, для забезпечення генераторами, їжею та наметами.

З початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року допомога Німеччини Києву склала 16,8 млрд євро, однак у довгостроковій перспективі грошей недостатньо, додала глава МЗС.

«Ми допомагаємо Україні інвестувати у відновлювані джерела енергії та енергоефективність», – сказала Бербок, яку цитує DPA.



Таким чином, за її словами, відбудова України може стати «зеленою», а отже довготривалою та стійкою.



Раніше на конференції держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні 1,3 мільярда доларів додаткового фінансування, з яких лише 520 мільйонів доларів призначено на відремонтувати енергетичну мережу України.

Велика Британія проводить 21-22 липня Конференцію з відновлення України, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. Очікується, що на захід до Лондона прибудуть понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

Читайте також: Зеленський: Київ чекає на мужність лідерів НАТО і «політичного визнання» дій України

Ця конференція є продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року.