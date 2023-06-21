Понад 400 світових компаній обіцяють підтримку у відбудові України

Понад 400 світових компаній пообіцяли 21 червня надати підтримку у відбудові зруйнованої війною економіки на Конференції з відновлення України в Лондоні. Citi, Sanofi та Philips є серед компаній, які підписали Українську ділову угоду, сигналізуючи про свій намір збільшити інвестиції в країні. Про це повідомляє CNN.

Уряд Великої Британії також оголосив пакет підтримки для України, включно з 3 мільярдами доларів нових гарантій для розблокування кредитів Світового банку та 240 мільйонів фунтів (305 мільйонів доларів) допомоги.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати надішлють Україні додаткові 1,3 мільярда доларів допомоги на «капітальний ремонт її енергетичної мережі» та модернізацію іншої критичної інфраструктури.

Україна стикається з величезною проблемою збору коштів, це проблема, яку уряди та фінансові інституції не зможуть вирішити без допомоги приватних інвесторів. У березні Світовий банк підрахував, що вартість відновлення країни за рік після початку війни склала 411 мільярдів доларів. Це величезна сума, яка зростає з огляду на затягування війни.

Щоб допомогти задовольнити цю потребу, президент України Володимир Зеленський залучив компанії BlackRock і JPMorgan до консультацій щодо Фонду розвитку України – механізму, який прагне мобілізувати капітал інвесторів приватного та державного секторів для відновлення української економіки.

Фонд розвитку України все ще перебуває на стадії планування і не буде запущений до закінчення війни.

Велика Британія проводить 21–22 липня Конференцію з відновлення України, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. На захід до Лондона прибули понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

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Ця конференція є продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року.