Bloomberg: ЄС поки не має механізму конфіскації російських активів на користь України

Євросоюз поки не знайшов законного механізму для конфіскації заморожених російських активів, сукупна вартість яких становить понад 200 мільярдів євро. У розпорядженні агентства Bloomberg є документ, де робоча група ЄС оцінює можливості розпорядження російськими активами в Європі.

У документі зазначено, що «немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санкції Євросоюзу».

За даними робочої групи, значна частина російських заморожених вкладів перебуває в європейському депозитарії Euroclear. Хоча самі активи перебувають без руху, вони продовжують приносити прибуток, який до першого кварталу цього року сягнув приблизно 750 мільйонів євро. Євросоюз пропонує спрямувати цей прибуток на допомогу Україні. Питання обговорюватиметься на зустрічі європейських лідерів у Брюсселі наступного тижня.

За твердженням Bloomberg, керівництво кількох великих європейських банків висловило занепокоєння, що якщо Євросоюз стане вилучати російські активи в Європі, Москва може в порядку помсти ускладнити роботу тих європейських фінансових організацій, які ще зберігають інтереси в Росії і, зокрема, «відігруватись» на їхніх російських співробітниках.

Європейська рада в жовтні 2022 року доручила Єврокомісії розробити механізм використання підсанкційних російських активів для відновлення України. Пізніше Єврокомісія допустила можливість конфіскації коштів Росії для виплат репарацій Києву.

Кремль заявляв, що якщо в ЄС та інших країнах вирішать використовувати заморожені російські активи для підтримки України, то Москва розцінюватиме цей крок як пряму крадіжку. Президент Росії назвав пропозиції ЄС порушенням правил та норм міжнародної торгівлі.