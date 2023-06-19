Лондон має намір зберегти санкції проти Росії до виплати компенсації Україні

Уряд Великобританії підготував закон, згідно з яким санкції щодо Росії збережуться доти, доки Москва не виплатить компенсацію Україні. Про це повідомив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

«Великобританія готова використовувати санкції, щоб гарантувати відновлення за рахунок Росії країни, на яку вона так безрозсудно напала», – цитує Клеверлі агентство Reuters.



Новий закон дозволить особам із британського списку санкцій пожертвувати їхні заморожені активи на відновлення України.



Британське видання The Guardian раніше оцінило заморожені російські активи Великобританії у 26 мільярдів фунтів.



Способи передачі заблокованих у результаті санкцій російських активів Києву розглядають країни «Групи семи» та Євросоюзу. Вони шукають можливість юридичного оформлення передачі фінансів.

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Кремль заявляв, що якщо західні країни вирішать використовувати заморожені російські активи для підтримки України, то Москва такий крок розцінюватиме як крадіжку.

За даними Світового банку, станом на березень 2023 року потреби України на відновлення та відбудову оцінювали в 411 мільярдів доларів.