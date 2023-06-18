Daily Mail: Абрамович досі не переказав гроші від продажу «Челсі» на допомогу Україні

Російський бізнесмен Роман Абрамович досі не перерахував кошти, отримані від продажу футбольного клубу «Челсі», до фонду допомоги Україні. Про це 17 червня пише британське видання Daily Mail.

За даними джерел видання, Абрамович відмовляється підписати угоду про перерахування коштів у фонд допомоги Україні, наполягаючи на тому, щоб частина коштів була спрямована також росіянам, які постраждали від війни.



Передача коштів до гуманітарного фонду була однією з умов завершення угоди з продажу лондонського клубу. Угода була закрита в січні цього року, проте переговори про продаж клубу розпочалися ще до того, як Абрамович потрапив до списку санкцій через війну Росії в Україні. Російський олігарх був власником клубу протягом 20 років.



Можливість відправити частину коштів на потреби росіян, як зазначає Daily Mail, не передбачена умовами угоди, ні санкційним режимом. Ані уряд Великобританії, ані Єврокомісія не можуть дати згоду на перерахування коштів росіянам, доки діють санкції щодо Росії, пише видання, посилаючись на джерела в уряді Великобританії.



При цьому, повідомляючи про укладення угоди про продаж «Челсі», прес-служба Абрамовича стверджувала, що він наполягає на передачі коштів у фонд, який би виплатив їх на потреби «жертв з обох сторін конфлікту». Хто мається на увазі під жертвами з російської сторони – не уточнювалося. Останню публікацію прес-служба не коментувала.



2,3 мільярди фунтів залишаються на замороженому рахунку однієї з компаній Абрамовича. Для їхнього переказу кудись необхідний дозвіл британського зовнішньополітичного відомства.



Раніше британське видання The Guardian писало про те, що за три місяці до початку війни Абрамович передав своє майно на трасти, бенефіціарами яких є його діти. Таким чином, введені проти олігарха санкції поширилися лише частину його майна. Абрамович має сім дітей, молодшому з яких 9 років. Всі вони завдяки трастам отримали доступ до активів вартістю щонайменше чотири мільярди доларів.

Санкції щодо Романа Абрамовича було запроваджено через його близькість до Кремля. Абрамович наполягає на тому, що їх було введено безпідставно.

Роман Абрамович регулярно займав високі місця у рейтингу найбагатших людей планети. Його називали олігархом, близьким до Володимира Путіна, хоча сам він це заперечує.