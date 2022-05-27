Абрамович офіційно продав футбольний клуб «Челсі»

Російський мільярдер Роман Абрамович офіційно продав англійський футбольний клуб «Челсі» консорціуму Тодда Белі, повідомляє Companies House (Єдиний державний реєстр юридичних осіб Великої Британії).

Раніше угоду схвалив уряд Великої Британії й керівництво англійської Прем’єр-ліги. Повідомляється, що влада країни отримала юридичні гарантії того, що Абрамович не отримає вигоди від продажу «Челсі». Активи російського мільярдера у Великій Британії перебувають під санкціями через масштабне російське військове вторгнення в Україну.

Сума операції складає 4,25 мільярда фунтів стерлінгів – це близько 5 мільярдів євро. Повідомляється, що ці кошти направлять на благодійність.

Тодд Белі – співвласник бейсбольної команди «Лос-Анджелес Доджерс». Крім нього, в угоді беруть участь американський бізнесмен Марк Волтер, швейцарський мільярдер Хансйорг Віс й інвестиційна компанія Clearlake Capital.

Абрамович придбав «Челсі» у 2003 році за 140 мільйонів фунтів. За нього команда виграла 21 трофей. Журнал Forbes писав, що клуб винен мільярдеру два мільярди доларів.

Роман Абрамович регулярно займав високі місця у рейтингу найбагатших людей планети. Його називали олігархом, близьким до президента Росії Володимира Путіна, хоча сам він це заперечує і у російському політичному житті не бере участі.