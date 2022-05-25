У Британії схвалили продаж «Челсі» Абрамовича за 5,3 мільярда доларів

Британський уряд схвалив продаж футбольного клубу «Челсі» за 5,33 мільярда доларів російського олігарха Романа Абрамовича американській інвестиційний групі.

Міністр спорту Великої Британії Надін Дорріс у своєму дописі в Twitter 24 травня заявила, що уряд «задоволений, що доходи від продажу не принесуть користь Роману Абрамовичу чи іншим особам, підданим санкціям».



«З огляду на санкції, які ми ввели проти тих, хто пов'язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника», – додала вона.

Після 19 років володіння Абрамович виставив клуб на продаж на початку березня, через кілька тижнів після того, як військове вторгнення Росії в Україну викликало хвилю санкцій проти Москви, російських олігархів і навіть проти членів родини Путіна.

Продаж клубу, який працював за державною ліцензією, після того, як активи Абрамовича були заморожені в березні, консорціуму, очолюваному співвласником бейсбольного клубу Los Angeles Dodgers Тоддом Болі, вже схвалили власники Прем'єр-ліги.

Очікується, що усі кошти від продажу Абрамович передасть на благодійність.