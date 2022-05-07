Абрамович продає «Челсі» за 4 млрд фунтів

Англійський футбольний клуб «Челсі» продадуть консорціуму бізнесменів з участю мільярдера Тодда Белі, йдеться у повідомленні на сайті клубу.

Сума угоди – понад чотири мільярди фунтів стерлінгів (понад п’ять мільярдів доларів). Її мають схвалити британський уряд та Англійська футбольна прем’єр-ліга. Виручені кошти надійдуть на заморожений рахунок Романа Абрамовича у Великій Британії. Потім їх спрямують на благодійність.

Тодд Белі – співвласник бейсбольної команди «Лос-Анджелес Доджерс». Крім нього, в угоді беруть участь американський бізнесмен Марк Волтер, швейцарський мільярдер Хансйорг Віс та інвестиційна компанія Clearlake Capital.

Мільярдер Роман Абрамович придбав «Челсі» у 2003 році за 140 мільйонів фунтів. Після російського вторгнення в Україну Великобританія запровадила щодо Абрамовича санкції. Абрамович має російський та ізраїльський паспорти. Останній він отримав після того, як у 2018 році зіткнувся із труднощами під час продовження британської візи та переїхав із Лондона до Тель-Авіва. Нещодавно Абрамович отримав також громадянство Португалії.