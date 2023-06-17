FT: Європейський центробанк стурбований через передачу Україні прибутку від заморожених активів РФ

Європейський центральний банк (ЄЦБ) попередив Єврокомісію, що використання прибутку від заморожених активів Банку Росії для допомоги Україні може підірвати довіру до євро як світової валюти, пише газета Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

ЄЦБ вважає, що це може стати поганим сигналом для світових ринків. Крім того, ЄЦБ вважає, що таке рішення спонукає центральні банки країн, які мають великі грошові резерви, «відвернутися» від євро, особливо якщо Євросоюз діятиме в односторонньому порядку без участі інших країн «Групи семи».

«Немає жодних розбіжностей у тому, що це правильно з моральної точки зору, але дуже важко зрозуміти, як це зробити. Не можна просто оминути закон. І навіть якщо знайдеться якесь юридичне обґрунтування, то (неочевидно), які будуть наслідки для статусу євро як світової валюти», – сказав неназваний FT європейський дипломат.

Він також додав, що Єврокомісія може подати свої пропозиції щодо російських активів уже цього місяця.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Заходу заморозили російські активи на сотні мільярдів доларів. У лютому 2023 року країни Євросоюзу схвалили створення спеціальної робочої групи, яка має вирішити питання про використання заморожених активів РФ, а також оцінити можливість передачі прибутку від російських активів на відновлення України.