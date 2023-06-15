У Конгресі США представили проєкт закону про конфіскацію активів Росії. Зеленський вже відреагував

У Конгресі США представили законопроєкт, який би дозволив використовувати заморожені активи Росії для допомоги Україні, повідомляє Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США.

Зазначається, що закон має дозволити «надати додаткову допомогу Україні з використанням активів, заарештованих у Центрального банку Російської Федерації та інших суверенних активів РФ».

«Після року, коли Росія веде повномасштабну війну проти України, російські суверенні активи на суму понад 300 мільярдів доларів залишаються замороженими по всьому світу», – зазначив сенатор США Джим Ріш.

Сенатор США Шелдон Вайтхаус додав, що «будуть потрібні сотні мільярдів доларів, щоб відновити економіку України, тому за ці руйнування має платити Росія та її диктатор Володимир Путін».

Законодавці пропонують, щоб Конгрес вжив заходів і «заборонив адміністрації продавати російські державні активи, перш ніж вони можуть бути використані для допомоги Україні».

Водночас, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував конгресменам, які внесли до американського парламенту законопроєкт про конфіскацію російських активів та передачу їх як репарацій Україні. За його словами, «у таких диктатурах саме гроші є найвищою цінністю, тим більше для людей, які обіймають керівні посади».

«Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнуто дуже важливої мети – вони відчують, що таке втрата», – зазначив Зеленський.

Він додав, що «росіяни не поважають життя – їхня влада не цінує людей і готова витрачати людські життя сотнями тисяч».

«А ось гроші вони жаліють. Свої активи вони цінують. Вони мають їх повністю втратити, причому на користь тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей», – наголосив президент.

У жовтні Міністерство фінансів запровадило обмеження проти Юрія Гуділіна, Ольги Грак і Леоніда Гоніна за скоординовані дії в 2020 і 2021 роках щодо впливу на результати виборів у Молдові. ЄС також ввів санкції проти кількох російських і молдовських громадян за діяльність проти уряду в Кишиневі.

У своїй заяві від 5 червня Міністерство фінансів США заявило, що Костянтин Сапожніков і його група не обмежуються Молдовою в своїх діях. Їхніми цілями також були Україна, Балканські країни, ЄС, Велика Британія і США.

Рішення Міністерства фінансів накласти санкції на Сапожнікова та його групу передбачає замороження будь-яких американських активів, якими вони володіють, включаючи банківські рахунки в доларах США в іноземних установах.