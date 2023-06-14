США: сенатор блокує продаж зброї Угорщині через блокування Будапештом вступу Швеції до НАТО

Провідний республіканець у комітеті з міжнародних відносин Сенату США Джеймс Ріш заблокував продаж американської зброї Угорщини за те, що вона не схвалює заявку Швеції до НАТО, повідомляє агенція Reuters.

«Угорщина має погодитися зі вступом Швеції до НАТО, якщо хоче отримати пакет озброєння, який включає 24 батареї ракетних установок HIMARS, понад сотню ракет і капсул, а також супутні запчастини та підтримку», – йдеться в заяві Ріша для The Washington Post.

Вартість цього пакету військової допомоги складає 735 мільйонів доларів.

Великі продажі зброї вимагають дозволу голів та членів комітетів з міжнародних відносин Сенату та Палати представників США. Рішення Ріша не дозволяє продовжити процес продажу зброї Угорщини.

У Держдепартаменті США та уряді Угорщини відмовилися коментувати ситуацію.

Угорщина дорікає Швеції через критику своїх інститутів. У травні премʼєр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що «нічого не має проти членства Швеції в НАТО», але для схвалення її заявки відносини двох країн мають «значно поліпшитися».

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для вступу до альянсу необхідне схвалення всіх його членів. Фінляндію прийняли до НАТО в квітні 2023 року.

Заявку Швеції досі не ратифікували Угорщина та Туреччина. Анкара вимагає від Швеції видачі представників «Робітничої партії Курдистану», яку турецька влада вважає терористичною організацією.