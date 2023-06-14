Ердоган щодо розширення НАТО: «Швеція має зробити свою частину»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 14 червня відкинув зростання міжнародного тиску на Анкару в питанні ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО до липневого саміту у Вільнюсі.

«У Швеції є очікування. Це не означає, що ми їх виконаємо. Для того, щоб ми виправдали ці очікування, перш за все, Швеція повинна зробити свою частину», – передає слова Ердогана його офіс.

Туреччина наполягає на тому, щоб Швеція заборонила на своїй території публічні виступи етнічних курдів, яких Анкара вважає прихильниками терористичних методів. «За конституцією правоохоронним органам (Швеції) надані права. Використовуйте ці права. Якщо ви цим не займаєтеся, ми не зможемо (сказати «так») на саміті у Вільнюсі», – сказав Ердоган.

Швеція та Фінляндія у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну відмовилися від принципу позаблоковості й подали заявку на приєднання до НАТО.

Цього року Туреччина та ще один член альянсу, Угорщина, ратифікували членство Фінляндії в НАТО. Але парламенти обох країн ще не схвалили вступ Швеції.

Президент США Джо Байден тиснув на Ердогана щодо Швеції під час телефонної розмови після того, як турецький лідер у травні був переобраний на посаду. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ обговорив заявку з Ердоганом у Стамбулі на початку цього місяця.