США запровадили санкції проти семи росіян за спробу дестабілізувати Молдову

Сполучені Штати Америки наклали санкції на сімох членів російської групи впливу, пов’язаної з розвідувальними службами, за їхню роль у кампанії Москви з дестабілізації Молдови і підбурювання до заколоту.

У заяві, опублікованій 5 червня, Міністерство фінансів США звинуватило цих осіб у провокуванні, навчанні і нагляді за протестувальниками в Молдові з метою повалення президента Маї Санду і новопризначеного уряду, орієнтованого на Захід, на початку цього року.

У заяві йдеться про те, що Костянтин Сапожніков, один із тих, хто потрапив під санкції, очолював групу, а також організував змову з метою дестабілізації уряду Молдови. Іншими членами групи, за повідомленням, були Юрій Маколов, Гліб Хлопонін, Світлана Бойко, Олексій Лосєв, Василь Громовіков і Анна Травникова.

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У лютому й березні кілька тисяч людей вийшли на вулиці столиці Молдови Кишинева, протестуючи проти Санду і прозахідного уряду країни, причому багато людей у натовпі були пов’язані з дружньою до Росії партією «Шор». Протестувальники вимагали відставки Санду і закликали уряд оплачувати комунальні рахунки громадян після стрибка цін на енергоносії, спричиненого рішенням Росії скоротити експорт природного газу до Європи.

Ілан Шор, який заснував партію «Шор», втік із Молдови після обрання Санду в 2019 році.

«Росія, намагаючись здійснювати операції впливу, використовує занепокоєння громадян цих країн, щоб дестабілізувати законно обрані уряди задля власних інтересів Москви. Сполучені Штати, разом з ЄС, будуть і далі переслідувати осіб, які займаються такою діяльністю проти уряду Молдови», – заявив заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Санду і прозахідний уряд хочуть, щоб Молдова приєдналася до Європейського союзу і вийшла з орбіти Москви. Кремль виступає проти руху Молдови на Захід і використовує енергетичні ресурси як інструмент для покарання Кишинева.

Росія при цьому заперечує будь-яку причетність до таємної змови з метою дестабілізації Молдови.

Це не перший випадок, коли Сполучені Штати запроваджують санкції проти росіян за підрив демократії в Молдові.

У жовтні Міністерство фінансів запровадило обмеження проти Юрія Гуділіна, Ольги Грак і Леоніда Гоніна за скоординовані дії в 2020 і 2021 роках щодо впливу на результати виборів у Молдові. ЄС також ввів санкції проти кількох російських і молдовських громадян за діяльність проти уряду в Кишиневі.

У своїй заяві від 5 червня Міністерство фінансів США заявило, що Сапожніков і його група не обмежуються Молдовою в своїх діях. Їхніми цілями також були Україна, балканські країни, ЄС, Велика Британія і США.

Рішення Міністерства фінансів накласти санкції на Сапожнікова та його групу передбачає замороження будь-яких американських активів, якими вони володіють, включаючи банківські рахунки в доларах США в іноземних установах.