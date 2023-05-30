За дестабілізацію у Молдові: ЄС ввів санкції проти молдовського бізнесмена Ілана Шора та сина ексгенпрокурора РФ

Євросоюз запровадив санкції проти п’ятьох осіб за дестабілізацію ситуації в Молдові. Як йдеться в офіційному журналі ЄС, під санкції потрапили лідер проросійської партії «Шор» Ілан Шор, його заступниця Марина Таубер, лідер партії «Будуємо Європу вдома» Георгій Кавкалюк, молдовський олігарх Володимир Плахотнюк, а також російський бізнесмен, син колишнього генпрокурора РФ Ігор Чайка.

«Союз залишається непохитним у своїй підтримці Республіки Молдова та її стійкості, безпеки, стабільності, економіки та енергопостачання в умовах дестабілізуючої діяльності зовнішніх факторів», – йдеться в документі.

Ілан Шор – лідер проросійської партії «Шор», відомий також як чоловік російської співачки Жасмін. 2017 року в Молдові його засудили до семи з половиною років позбавлення волі у справі про крадіжку мільярда доларів із трьох молдавських банків. Шор утік до Ізраїлю. 2020 року Ізраїль відхилив запит на його екстрадицію. У жовтні 2022 року санкції проти нього запровадили США. У квітні 2023 року Апеляційна палата Кишинева засудила Шора до 15 років позбавлення волі.

Марина Таубер є заступницею голови партії «Шор». Вона перебуває під слідством у справі про незаконне фінансування партії організованою злочинною групою та фальсифікацію фінансового звіту партії за перше півріччя 2022 року. Таубер провину не визнає. На початку травня цього року її затримали в аеропорту Кишинева через порушення умов запобіжного заходу. Таубер заявила, що збиралася летіти на «медогляд» до Тель-Авіва через Стамбул. За її словами, це була запланована подорож, а про судове засідання вона не знала.

Ігор Чайка разом із колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном заснував «Молдавсько-російський діловий союз». Центр «Досьє» та «RISE Молдова» з’ясували, що в 2021-2022 роках організація отримала понад 20 млн рублів від Ігоря Чайки. Мінфін США вважає, що мета союзу – впливати на молдовських парламентаріїв. Влада Молдови заборонила Ігорю Чайці в’їжджати в країну.

Проросійська партія «Шор» останнім часом веде інтенсивну протестну діяльність проти уряду Молдови, орієнтованого на зближення із Заходом. У середині лютого президент Майя Санду звинуватила Росію у спробі втручання у внутрішні справи країни: за її версією, план російської влади передбачав в’їзд громадян Росії, Чорногорії, Білорусі та Сербії до Молдови з метою спроби повалення влади. Росія називає ці звинувачення спробою молдjвської влади відволікти громадськість від власних провалів в економічній та соціальній сферах.