Австрія заморозила близько 2 мільярдів євро активів РФ – міністр фінансів

Міністр фінансів Австрії Маґнус Бруннер повідомив, що його країна заморозила близько двох мільярдів євро фінансових активів росіян. Про це голова відомства написав у своєму твіттері 20 квітня.

Він зустрівся із заступником міністра фінансів США у боротьбі з тероризмом і відмиванням грошей Браяном Нельсоном та наголосив на важливості стратегічної співпраці між ЄС і США.

«Ефективне застосування санкцій проти Росії – на користь Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора і заморозили майже два мільярди євро російських фінансових активів з початку війни», – зазначив Бруннер.

Раніше Світовий банк збільшив оцінку того, скільки Україні необхідно для повоєнного відновлення та реконструкції країни – щонайменше 411 мільярдів доларів, виходячи зі збитків, завданих протягом першого року повномасштабної війни.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. За даними президента України Володимира Зеленського, відновлення країни коштуватиме понад трильйон доларів. Передбачається, що кошти на це будуть передані, зокрема, і з заморожених активів РФ.

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