Уряд Швейцарії вважає конфіскацію російських активів неконституційною

Конфіскація приватних російських активів підірве конституцію Швейцарії та чинний правопорядок, заявив 15 лютого уряд Швейцарії, посилаючись на висновки робочої групи, створеної федеральним відомством юстиції.

«Підтримка України триватиме незалежно від дискусій щодо заморожених активів», – йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії, яку цитує агенція Reuters.

Раніше цього місяця швейцарський банк Credit Suisse заявив, що заморозив на своїх рахунках більше ніж 19 мільярдів доларів російських коштів – про це повідомляє видання SonntagsZeitung.

Згідно з публікацією, лише 4,32 мільярда з цих коштів належать особам, які входять до санкційного переліку Швейцарії. Решта 14,7 мільярда належать людям, проти яких запровадили санкції інші країни.

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Деякі заморожені активи належать Центральному банку Росії та російській державі, повідомляє газета. Загалом, за її даними, у Швейцарії налічується близько 50 мільярдів доларів російських коштів.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Європейський Союз заморозив російські активи загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів) після початку повномасштабного російського вторгнення.