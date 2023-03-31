«Справа про мільйони Путіна в Швейцарії»: про покарання, «безстрашного суддю» та музику

30 березня Окружний суд Цюриха виніс вирок у справі, яку журналісти уже давно охрестили «справою про мільйони Путіна в Швейцарії». Банкірів, які, за даними слідства, допомагали ховати ці мільйони на рахунках у швейцарських банках, офіційно визнано винними.

«Сьогодні (30 березня – ред.) прокурор у Швейцарії домігся обвинувального вироку в кримінальній справі про російські гроші. Це винятково», – не приховує захвату відомий швейцарський журналіст, член Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ Олівер Зільман. Він відчуває історичність моменту.

Це мало кому вдається

«Це мало кому вдається, щоб стосовно російських грошей було відкрите кримінальне провадження. Бо, як правило, щоб це зробити, потрібні докази з Росії. Але якщо ви хочете притягнути до відповідальності оточення Путіна, ви, очевидно, не отримаєте жодних доказів з Росії», – зауважує Зільман.

«Смішне покарання»

Утім, покарання виглядає аж занадто безболісним як на такий великий резонанс, кажуть фахівці. Банкірів просто оштрафують, і то не факт. Зокрема, Роману Абдуліну, виконавчому директору швейцарського офісу російського «Газпромбанку», призначили штраф розміром приблизно 540 тисяч швейцарських франків. Але якщо він і ще троє його колег упродовж наступних двох років не скоять нічого протиправного, то не треба буде взагалі нічого платити.

Йдеться лише про те, що вони погано робили свою справу, bad banking

«І ви скажете: яке ж смішне покарання! Це справді так. Але банкірів не обвинувачували у відмиванні грошей. Тоді б їм загрожувало реальне ув’язнення від трьох до п’яти років. Стаття, яку їм інкримінували, значно м’якша. Йдеться лише про те, що вони погано робили свою справу, bad banking», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода швейцарський професор кримінального права і експерт з протидії корупції Марк Піт.

Саме він на початку 1990-х був одним із тих юристів, хто розробляв законодавство Швейцарії з протидії відмиванню грошей, зокрема й статтю, за якою засудили банкірів швейцарського «Газпромбанку».

«Якщо б прокурори прямо звинуватили цих банкірів у відмиванні грошей з реальним тюремним терміном, вони б з більшою ймовірністю програли цю справу. І це було б набагато гірше», – пояснює Марк Піт.

Хто замовив музику?

У цій історії багато грошей і багато музики, пояснюють фахівці.

Судили чотирьох банкірів – трьох росіян і одного швейцарця. Всі вони працювали у швейцарському відділенні російського «Газпромбанку», троє – на керівних посадах. Усіх звинувачують у, на перший погляд, не дуже серйозному злочині: не достатньо пильно придивилися до особи клієнта і не дослідили, звідки в нього мільйонні статки. А саме: у 2014 році вони відкрили в Цюриху 2 рахунки для російського диригента та віолончеліста Сергія Ролдугіна, друга дитинства і кума російського президента Володимира Путіна. Через ці рахунки упродовж двох років пройшло щонайменше 50 мільйонів швейцарських франків, йдеться в обвинувальному висновку. І це при тому, що сам Ролдугін офіційно – лише музикант. І в 2014 році в коментарі для New York Times заявив, що він – точно не бізнесмен і не володіє мільйонами.

Ми роками працювали, щоб довести, що за персоною Ролдугіна стоїть російська еліта і особисто президент Путін. Сьогоднішній вирок, по суті, підтверджує «Панамські документи»

Тоді як диригентська паличка і віолончель змогли принести такі багатства? Чи хто насправді замовив цю музику? Міжнародним журналістам-розслідувачам персона цього «простого» музиканта відома дуже давно – щонайменше після витоку «Панамського архіву» в 2016 році.

«Ми роками працювали, щоб довести, що за персоною Ролдугіна стоїть російська еліта і особисто президент Путін. І сьогодні (30 березня – ред.) суддя чітко сказав, що пан Ролдугін не є справжнім власником рахунків у швейцарських банках. Тобто сьогоднішній вирок, по суті, підтверджує «Панамські документи», – каже Олівер Зільман.

«То справжні власники цих швейцарських рахунків сидять у Кремлі?» – запитують журналісти прессекретаря засуджених банкірів Рето Джюдічетті.

«Я не можу цього виключати, але і не впевнений в цьому. Я можу сказати лише те, що мені незрозуміло, як суддя дійшов висновку, що пан Ролдугін не є справжнім власником цих рахунків», – каже пан Джюдічетті і наголошує, що цей вирок має «великі особисті наслідки для усіх чотирьох обвинувачених і сьогодні не найкращий день для них».

«Зрозумійте, у нас зараз багато проблем»

Хоча ще зранку, перед оголошенням вироку, Роман Абдулін, голова швейцарського «Газпромбанку», багато усміхався. Але жодних коментарів пресі. Фото- і відеозйомка у цьому судовому процесі заборонена. А швейцарські медіа навіть не мають права називати цих банкірів поіменно. На засіданні 8 березня вони просили російськомовного перекладача і скаржилися, що ця справа зашкодить їхній кар’єрі і їм важко буде знайти роботу, щоб прогодувати свої сім’ї.

Суддя Себастіан Аеплі, якого називають «безстрашним і байдужим до титулів і гучних імен», цікавився умовами їхнього проживання. Виявилось, що один із засуджених заробив понад мільйон швейцарських франків у 2020 році. Окрім резиденції у Швейцарії, деякі з них мають також житло в Москві. Проти них також тривають провадження у Федеральному міністерстві фінансів. І це також пов’язано з «мільйонами Путіна» в швейцарському «Газпромбанку». Адвокати тим часом намагалися переконати суд, що у російського президента – «багато фаворитів», і віолончеліст Ролдугін, як один з «фаворитів» Путіна, справді може бути просто багатим.

З жовтня минулого року «Газпромбанк» у Цюриху перебуває на етапі згортання своєї діяльності. Але там досі кипить робота. Світяться вікна, на парковці – багато чорних авто. Охоронець на вході каже: «Банк працює». Але табличку «Gazprombank Schweiz», яка все ще висить на фасаді, сфотографувати не дозволяє: «Зрозумійте, у нас зараз багато проблем».

Проблеми почалися саме після офшорного скандалу з «Панамськими документами», де фігурували і Ролдугін, і «Газпромбанк». Швейцарська служба фінансового нагляду (Finma) почала розслідування і у 2018 році дійшла висновку, що банк порушив «зобов'язання належної обачності, передбачене законом Швейцарії про протидію відмиванню грошей» у період з 2006-го до 2016 року. «Газпромбанк» оштрафували і заборонили їм приймати нових приватних клієнтів.

«Ми ж – у місті банків, а банкіри не вміють працювати»

У цій справі йдеться не про банківську недбалість, а про гроші Путіна

Заповідь кожного банкіра: «Know your customer!» («Знай свого клієнта!») чомусь не спрацювала в одній з фінансових столиць світу, Цюриху. Коли Росія анексувала Криму і почалися бойові дії на сході України, у Швейцарії безперешкодно відкривалися рахунки для близького друга Путіна і банкіри вдали, що не знають, хто такий насправді Сергій Ролдугін.

«І от у суді Цюриха прокурори, так би мовити, загравали з законом: начебто, дивіться, ми ж – у місті банків, а банкіри не вміють працювати! Хоча всім зрозуміло, що у цій справі йдеться не про банківську недбалість, а про гроші Путіна», – каже Марк Піт.

«Прокуратура вітає сьогоднішнє рішення суду, – коротко коментує молодий прокурор у справі Ян Хоффманн. – Це важливий сигнал про те, що банки повинні дотримуватися вимог закону про боротьбу з відмиванням грошей».

Це важливий сигнал про те, що банки повинні дотримуватися вимог закону про боротьбу з відмиванням грошей

В обвинувальному висновку згадується і президент Росії, який офіційно має дохід лише в 100 тисяч швейцарських франків, а неофіційно – величезні активи, якими керують близькі до нього люди. Там також описано, як компанії, створені на ім’я Ролдугіна, насправді засновувались топ-менеджерами банку «Росія» – «головної скарбниці Кремля».

«Швейцарцям бракує відваги»

Але чи означає сьогоднішній вирок, що Швейцарія тепер так само відверто і впевнено візьметься за інші російські активи, що осіли в тутешніх банках? Йдеться про щонайменше 150 трильйонів франків. Швейцарські експерти не дуже оптимістичні.

«Банки можуть сказати: але ж не всі ці 150 трильйонів підпадають під санкції! Вони заморозили лише 7,5 трильйонів і зупинилися. Складність полягає в тому, що санкційні списки розростаються. Спершу там були сотні осіб, а тепер тисячі. Тому можна очікувати, що згодом більше російських активів буде заморожено. Але, звісно, ті, кому є чого боятися, уже зняли гроші з рахунків і поїхали в Дубаї», – пояснює Марк Піт.

За словами Олівера Зільмана, сьогоднішній вирок буде стримувати швейцарські банки і юристів від співпраці з росіянами. «Але, на жаль, я не думаю, що він змінить санкційну політику швейцарського уряду».

Те, що банкірів визнали винними, – заслуга Окружного суду Цюриха, бо там – «безстрашні люди», вважає Марк Піт.

«Федеральна прокуратура Швейцарії має не дуже гарну репутацію, і я думаю, вони б провалили цю справу. Бо треба бути безстрашним, щоб застосувати усі юридичні механізми до когось, хто має стосунок до політики. А людям у Швейцарії часто бракує відваги», – вважає він.

Чи вистачить відважних людей в інших швейцарських судах, зокрема апеляційних? Швидше за все, банкіри уже майже ліквідованого «Газпромбанку» оскаржуватимуть вирок Окружного суду Цюриха. І, згідно з законом, можуть подавати апеляцію двічі.