Король бензоколонки. «Схеми» знайшли новий бізнес Медведчука в Росії

Із початку повномасштабного вторгнення Віктора Медведчука бачили різним. Засмученим – після затримання. Втомленим – після допитів. Роздратованим – після обміну на українських військових. Але несподівано для багатьох у січні 2023-го Медведчук, жвавий і усміхнений, з’явився в етері пропагандистського RT. Кум Путіна прийшов на інтерв’ю з новиною: він створює новий політичний рух, який, за його словами, «розвінчає те, що Україна монолітна у своїх поглядах і в своїй нібито підтримці Зеленського і його злочинного режиму».

Новий рух, за прогнозом самого Медведчука, може об’єднати мільйони людей: «Тих, які перебувають у Росії, тих, які перебувають частково в Україні, тих, які перебувають у Європі. Це ті мільйони, які не погоджуються з діями Зеленського».

Разом із тим політик дав зрозуміти, що чогось несподіваного очікувати не варто. Він знову говорить про «неонацизм в Україні» і виступає «за дружбу з Росією».

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) припустили: якщо у Віктора Медведчука – новий політичний проєкт, то є висока ймовірність, що у Росії для цього підготували і фінансовий ресурс. Так було минулого разу: отримала його дружина Оксана Марченко нафтове родовище і завод – Медведчук вступив у партію «За життя» і пішов на вибори до Верховної Ради у компанії своїх соратників.

Тому «Схеми» спільно з проєктом Scanner Project вирішили перевірити, чи не з’явилася у родини підозрюваного в Україні у держзраді Медведчука якась нова фінансова «годівниця». І встановили, що пов’язаний з кумом Путіна нафтовий бізнес поповнився двома мережами заправок у Росії.

Журналісти «Схем» помітили, що синхронно із тим, як Віктор Медведчук почав розповідати про свій політичний рух, рух почався і в нафтовидобувній компанії «НЗНП Трейд», яку контролює його дружина разом із подругою – дружиною екснардепа Тараса Козака Наталією Лавренюк. Ось що відбулося. У грудні 2022-го директор «НЗНП Трейд» Олександр Донцов очолив іще одну компанію – «ИНГТ», в січні 2023 року ще одну – «КНК», профілі діяльності – видобування нафти.

Ці дві компанії – нові, звітів про свою діяльність не подавали, і де саме збираються видобувати нафту – невідомо, бо ще не отримали відповідних ліцензій. «Схеми» звернули увагу на інший аспект. Засновником «ИНГТ» і «КНК», які мають спільного директора із компанією родини Медведчука, є маловідома структура – акціонерне товариство «ГК Маркет», – яка не розкриває у російських реєстрах інформацію про своїх власників.

А ця інформація важлива, оскільки «ГК Маркет» одночасно володіє ще двома бізнес-структурами – набагато потужнішими. Це нафтовий брокер – компанія «АТИ» та компанія «Трейдпроект», яка володіє мережами завправок.

«Схеми» сфокусувалися на цих двох компаніях. Частку в компанії «Трейдпроект», окрім «засекреченого» «ГК Маркету» (99,9999%), має громадянин Росії Павло Бабін (0,0001%). У російських ЗМІ його пов’язують із групою компаній «Регіон». Це підтверджується і даними з реєстру: Бабін справді очолював структури, якими напряму володіла група.

А російська група компаній «Регіон» відома ще з часів, коли Віктор Медведчук був народним депутатом і відвідував український парламент. Наприкінці 2020-го політик підтвердив «Схемам», що в «Регіоні» працює його рідний брат – Сергій.

«Схемам» вдалося отримати інформацію про операції на рахунках за 2022 рік компанії «ГК Маркет», яка володіє і «Трейдпроектом» із його АЗС, і нафтовим брокером – «АТИ». І там журналісти натрапили на осіб, пов’язаних із бізнесом родини Медведчука.

Відповідно до звітності 5 вересня 2022 року, власником цінних паперів компанії на 500 000 рублів став Тимур Абертасов. Того ж дня на таку ж суму викупив акції «ГК Маркету» Микола Сухов. Оскільки компанія має статутний капітал в один мільйон 20 тисяч рублів, можна сказати, що Абертасов і Сухов із вересня минулого року є власниками «ГК Маркету». А отже – і трейдера, і мережі заправок.

Хто ж ці двоє?

Відповідно до інформації від джерел у російській податковій, Тимур Абертасов у 2020 році працював у компанії «ЮГ Энерго» – тоді вона була під контролем дружини Медведчука Оксани Марченко. Інший акціонер – Микола Сухов є чинним директором представництва у Росії швейцарської компанії NewCoal Trading. І ця компанія теж відома: саме через неї, як довели «Схеми», нафтопродукти із заводу дружини Медведчука постачалися у США. Абертасов і Сухов отримали запитання журналістів, однак утрималися від коментарів.

Тепер докладніше про ці дві нововиявлені структури. «Трейдпроект» у Липецькій області постачає пальне комунальним підприємствам, а також володіє сімома заправками під брендом «ЛТК» – «Любимая топливная компания».

Але є і потужніша мережа АЗС «Трейдпроекту» – в Тюменській та Курганській області. Там 26 заправок, і вони працюють під брендом «Новый поток».

Друга знайдена компанія – «АТИ» – надає брокерські послуги на ринку природного газу, дизелю, бензину, нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів. В «АТИ» запевняють, що мають «доступ до всіх товарно-сировинних бірж Росії».

Про доходи і фінансові успіхи і «Трейдпроекту», і «АТИ» можна буде дізнатися, коли вони подадуть свої фінансові звітності. Втім, заправки і продаж нафтопродуктів – очевидно, вигідний бізнес у Росії. Навіть попри санкції.

Таким чином «Схеми» встановили: після повномасштабного вторгнення і обміну Віктора Медведчука на українських захисників він заявив про створення нового політичного руху. Синхронно із цим структури, пов’язані із бізнесом його родини, почали розширюватися і освоювати нові ринки. Та і сам Медведчук переконує, що не бідує. «У дружини є підприємства у Росії, є бізнес, є гроші. Я продовжую бути заможною людиною», – заявив він в інтерв’ю для «Время покажет».

Російським обивателям Медведчук переважно не подобається. У коментарях під інтерв’ю на Rutube його називають «зрадником Росії», який провалив проросійську політику в Україні. Але той факт, що бізнес Медведчука і Марченко у Росії не лише працює, а і розростається, а федеральні канали дають йому трибуну для виступів, свідчить про те, що Володимир Путін, схоже, продовжує йому довіряти і вірить у нього як у політика.

«Схеми» звернулися до прессекретаря Віктора Медведчука з проханням надати коментар щодо нововиявленого бізнесу. Відповіді поки що немає.