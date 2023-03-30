Група Raiffeisen оголосила про плани продажу бізнесу в Росії

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International планує продати свій бізнес у Росії або вивести його за периметри групи. Про це, як повідомляє «Інтерфакс», заявив голова правління групи Йоганн Штробль.

«Ми вирішили опрацювати потенційну транзакцію, результатом якої буде продаж або spin-off (виведення з групи) російського «Райффайзенбанку» та його деконсолідація з RBI», – сказав він на річних загальних зборах акціонерів.

Раніше в березні агенція Reuters повідомила, що Європейський центральний банк вимагає від RBI закрити бізнес у Росії.

Raiffeisen після початку повномасштабної війни проти Україні став одним із ключових західних банків у Росії – на нього припадає близько чверті всіх переказів у євро до країни.

Правила уряду РФ передбачають, що в разі продажу російських активів компаній із так званих «недружніх» країн ціни мають передбачати дисконт до незалежної оцінки ринкової вартості у розмірі не менш як 50%.