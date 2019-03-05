Hermitage Capital просить Австрію перевірити Raiffeisen Bank – ЗМІ

Австрійський Raiffeisen Bank допомагав відмивати виведені з Росії гроші кримінального походження, йдеться у переданому в прокуратуру Австрії зверненні фонду Hermitage Capital, повідомляє агенція Bloomberg.

Заява фонду в австрійську прокуратуру надійшла наступного дня після публікації доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP про офшорну імперію російського інвестиційного фонду «Тройка Діалог». У ньому йшлося, що кошти з Росії виводилися, в тому числі, за посередництва Rаiffeisen Bank. Вартість акцій банку після публікації доповіді на Лондонській біржі ввечері у вівторок знизилася більш ніж на 14%.

За даними розслідувачів, в 2000-х роках за допомогою схем, створених «Тройкою Діалог», з Росії вивели близько 9 мільярдів доларів. Завдяки діям компанії люди, пов’язані з організованою злочинністю, могли ухилятися від сплати податків і приховувати своє закордонне майно, йдеться в розслідуванні.

Схема використовувалася для виведення з Росії грошей, частину яких розслідував загиблий в московському СІЗО в 2009 році співробітник Hermitage Capital Сергій Магнітський.

У 2012 році «Тройку Діалог» була продана Сбербанку, отримавши назву Sberbank CIB. В Сбербанку заявили, що структури банку не брали участь в супроводі операцій «Тройки Діалог».