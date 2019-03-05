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05 Березень 2019, Київ 14:34
Новини | Міжнародні

Кремль прокоментував розслідування про відмивання грошей з участю друга Путіна

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков

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Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав «не питанням нашого порядку денного» оцінку повідомлень Міжнародного проекту із розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) про відмивання понад 9 мільярдів доларів через банк «Тройка Діалог».

«У нас є відповідні фіскальні відомства, є фінансова розвідка, які володіють усіма необхідними повноваженнями щодо здійснення моніторингу за фінансовою діяльністю різних структур, які працюють в цьому секторі економіки», – цитують Пєскова російські інформагенції.

В опублікованому 4 березня розслідуванні OCCRP стверджується, що через один з найбільших російських приватних інвестиційних банків «Тройка Діалог» діяла схема, яка дозволяла особам, пов'язаним з організованою злочинністю, і корупціонерам уникати сплати податків і приховувати своє майно за кордоном.

Російсько-вірменський інвестиційний банкір, власник компанії «Тройка Діалог» Рубен Варданян
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Компанія «Тройка Діалог», як стверджується в розслідуванні, в середині 2000-х років створила мережу із не менш як 76 офшорних компаній, які відкривали рахунки на імена підставних осіб, частина з яких навіть не знали про кількість грошей, що проходять через ці рахунки.

Транзакції, як стверджується, здебільшого були фальшивими, гроші перераховувалися за постачання неіснуючих товарів і послуг. З литовського банку вони виводилися на рахунки в західних банках.

Серед тих, хто згадується у розслідуванні, віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом президент Росії Володимир Путін. Стверджується, що на рахунки, пов’язані з Ролдугіним, таким чином було виведено 69 мільйонів доларів.

Розслідування стало можливим завдяки великому витоку банківських документів.

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