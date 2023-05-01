Компанія Фрідмана страхує авто росгвардійців, які воюють проти України – «Схеми»

Російська компанія «АльфаСтрахование», співвласником якої через консорціум «Альфа-груп» є підсанкційний олігарх Михайло Фрідман, надає Росгвардії послуги зі страхування службового транспорту її підрозділів. «Схеми» (Радіо Свобода) знайшли підтвердження того, що військові частини, з якими підписані контракти, беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України та підтримують російський режим на окупованих територіях.

Також «Схеми» встановили, що страхова компанія Фрідмана застрахувала автомобілі військової частини, яка підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента РФ Володимира Путіна. У коментарі «Схемам» Фрідман підтвердив, що він є акціонером цієї компанії, але підкреслив, що «вийшов з усіх органів управління».

У Мін’юсті повідомили, що така співпраця може бути підставою для конфіскації активів Михайла Фрідмана в Україні на користь держави.

Росгвардія – один із найбільших замовників послуг компанії «АльфаСтрахование», сплативши фірмі Фрідмана близько 280 мільйонів рублів (130 млн гривень) за останні 5 років. Співпраця продовжилася і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наприклад, «Схеми» наводять акт наданих послуг за 2022 рік за контрактом з одним із підрозділів Росгвардії – центральним – на загальну суму майже 40 мільйонів рублів (18,3 млн гривень).

Зокрема, в межах цього контракту були застраховані підрозділи Росгвардії у Калузькій та Воронезькій областях, страхування автопарку яких разом обійшлось у майже 2 мільйони рублів (600 тисяч гривень). Декілька їхніх застрахованих КАМАЗів з воєнною символікою можна побачити на знімках колони росгвардійців, які у квітні 2022-го року поверталися з України до Воронезької області Росії.

Ще один підрозділ Росгвардії – у Тульській області – в межах цього ж контракту виплатив «АльфаСтрахованию» понад 850 тисяч рублів (255 тисяч гривень), за підсумками 2022 року. Один із застрахованих КАМАЗів цього управління «Схеми» помітили у колоні росгвардійців, яких зустрічали у місті Тула після повернення з України влітку минулого року.

Управління Росгвардії по Брянській області та його структурний підрозділ заплатили компанії Фрідмана за страхування понад 1 мільйон рублів (300 тисяч гривень). «Схеми» відшукали в мережі відео річної давнини з повернення цього підрозділу з України після виконання бойових завдань.

Ще один великий контракт «АльфаСтрахование» уклало з іншим регіональним підрозділом Росгвардії – а саме, його Приволзьким центром. Відповідно до актів наданих послуг за 2022 рік, за страхування службового транспорту Приволзький центр загалом заплатив компанії Фрідмана 23,7 млн рублів (7,1 млн гривень).

Одна з військових частин 5598, яка входить до цього центру Росгвардії, наприклад, виплатила компанії Фрідмана близько 100 тисяч рублів (30 тисяч гривень). Ця в/ч – це 26-ий загін спецпризначення «Барс», бійці якого, за даними української розвідки, у березні 2022 року брали участь у війні проти українців.

Під час повномасштабного вторгнення РФ «АльфаСтрахование» також застрахувало автопарк 748-го окремого батальйону спеціального призначення «Дальневосточного центра материально-технического обеспечения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ». Як повідомляла українська розвідка, бійці цього підрозділу з арсеналом зброї перебували на Київщині навесні минулого року.

Як з’ясували журналісти, з-поміж російських силовиків, компанія Фрідмана співпрацює не лише з Росгвардією. «АльфаСтрахование» застрахувало транспорт Головного управління МВС Росії у місті Санкт-Петербург та Ленінградській області. Зокрема, один із застрахованих автомобілів – УАЗ – журналісти помітили на відео з Маріуполя, зняте у квітні цього року, яке редакції передали активісти руху «Маріуполь.Спротив». Поруч із УАЗом були окупанти у військовій формі, які перевіряли документи у місцевих жителів.

Розслідування «Схем» також виявило, що захист «АльфаСтрахование» поширюється і на службовий транспорт тих військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна. Журналісти віднайшли контракт від 7 лютого 2023 року, укладений із військовою частиною № 26116. Термін дії контракту – до грудня цього року.

Ця в/ч підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента Росії, яке, з-поміж іншого, забезпечує функціонування таємних спеціальних об’єктів, які називають «бункерами» Путіна.

На гарячій лінії «АльфаСтрахования» журналістам повідомили, що компанія не розглядає страхові випадки ДТП, які сталися на окупованих територіях України, та припустили, що після 1 січня 2024 року ситуація може змінитися.

У коментарі «Схемам» Михайло Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

«На даний момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто ваші питання адресувати напряму керівництву компаній», – підкреслив бізнесмен.

Журналісти звернулися із запитом до «АльфаСтрахования», але відповіді поки не отримали.

У Міністерстві юстиції України звернули увагу на знахідки журналістів і повідомили, що вони можуть стати підставою для конфіскації активів, які належать олігарху в Україні.



«Про Фрідмана у нас було багато інформації по активам. В цьому випадку дійсно цікаво, тому що можна прослідкувати зв’язок з агресією. Страхування військових частин – це чудово, – повідомив міністр Денис Малюська. – Нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії та підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів. Механізм буде виглядати так – ми зв’яжемося з правоохоронцями, щоб вони змогли підтвердити цю інформацію процесуально і щоб ми могли це надати суду».

«АльфаСтрахование» – це одна з найбільших приватних російських страхових груп. Компанія входить в фінансово-промисловий консорціум «Альфа-групп».



Власником російського «АльфаСтрахование» через кіпрський офшор є люксембурзька компанія ABH Holdings S.A., акціонером якої є Михайло Фрідман та його бізнес-партнер Андрій Косогов.

В Україні Фрідман володіє «Київстаром», «Альфа-банком» (нині це «Сенс-банк»), «Моршинською».

Михайло Фрідман став одним із перших російських олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС наприкінці лютого 2022-го. В обґрунтуванні сказано: олігарх має міцні зв’язки з адміністрацією Путіна, збудував бізнес за рахунок наближеності до влади. Фрідман з цим незгодний та намагається усіляко опротестувати накладення санкцій.