ЄС несе «особливу відповідальність» перед Україною – фон дер Ляєн

Європейський Союз несе «особливу відповідальність» перед Україною в довгостроковій перспективі, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 21 червня, окреслюючи інвестиційні плани для країни.

«Це для нагальних потреб України. Але давайте поговоримо про майбутнє. Я вважаю, що Європейський Союз несе особливу відповідальність», – сказала фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України в Лондоні, цитує Reuters.

«Українці кажуть нам, що коли вони уявляють своє майбутнє, то бачать прапор Європи, який майорить над їхніми містами. І я не сумніваюся, що Україна буде частиною нашого союзу», – додала вона.

Велика Британія проводить 21-22 липня Конференцію з відновлення України, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. Очікується, що на захід до Лондона прибудуть понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

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Ця конференція є продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року.

За даними Світового банку, станом на березень 2023 року потреби України на відновлення та відбудову оцінювали в 411 мільярдів доларів.