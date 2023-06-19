Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в ЄС – Reuters

Україна виконала дві із семи умов, необхідних для початку переговорів про членство в Євросоюзі – про це пише Reuters із посиланням на високопоставлених європейських чиновників.

За даними агентства, про це буде сказано у проміжному звіті Європейської комісії, який представлять цього тижня.

Дві виконані умови пов’язані з судовою реформою та законом про медіа.

«Прогрес є. Звіт буде помірковано позитивним. Йдеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, є відомі антикорупційні справи», – зазначив один із співрозмовників агентства.

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Інші умови, поставлені ЄС, передбачають реформи Конституційного суду та правоохоронних органів, заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, а також ухвалення законів, спрямованих на «стримування» олігархів та захист прав національних меншин.

Раніше 19 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує на проміжні оцінки щодо виконання рекомендацій Єврокомісії.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.