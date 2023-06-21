Сума екологічної шкоди від руйнування Каховської ГЕС становить 1,5 млрд доларів – Шмигаль

Руйнування контрольованої Росією дамби Каховської ГЕС завдало збитків навколишньому середовищу приблизно на суму 1,5 мільярда доларів. Про це 21 червня в Лондоні на конференції з відновлення України заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Щодня Росія завдає Україні нових втрат», – наголосив голова уряду, слова якого цитує агенція France-Presse.

За його словами, загальна вартість відновлення України, оцінена Світовим банком у 411 мільярдів доларів, «зростатиме, особливо після підриву росіянами Каховської ГЕС».

Шмигаль сказав, що «попередні оцінки» екологічних збитків у розмірі 1,5 мільярда доларів після прориву дамби не включають «збитки для сільського господарства, інфраструктури, житла та витрати на відновлення самої станції».

Прорив дамби 6 червня спричинив руйнівні повені в Херсонській області як на підконтрольній уряду, так і на окупованій території. Це змусило тисячі людей тікати та викликало побоювання екологічної катастрофи.

Київ звинуватив Москву в «екоциді» через підрив ГЕС, Росія натомість звинуватила в руйнуванні Україну.