ОВА: через два тижні після руйнування Каховської ГЕС вода відступила від 32 населених пунктів на Херсонщині

Через два тижні після руйнування Каховської ГЕС і підтоплення значних територій півдня вода відступила від 32 населених пунктів на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Середній рівень води – 56 сантиметрів. Вода уже відступила від 32 населених пунктів. Підтопленими залишаються Херсон, Новогреднєве та Благодатівка – там під водою 595 будинків», – розповів він.

У ДСНС повідомляють, що на ранок 21 червня спостерігається поступове зниження рівня води – нині перебуває на позначці 0,25 м (з початку доби рівень знизився на 1 см). За даними рятувальників, на правому березі Дніпра все ще підтоплені 3 населені пункти, а на тимчасово окупованій – 17.

За даними МВС, через руйнування ГЕС загинула 21 людина, зокрема 5 – через прицільні російські обстріли.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з незалежних джерел не є можливим.