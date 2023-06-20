Руйнування Каховської ГЕС: МВС повідомляє про 21 загиблого, з них 5 вбиті пострілами

Триває ліквідація катастрофи на Каховській гідроелектростанції, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко увечері 20 червня.

«Залишаються підтопленими 595 будинків на Херсонщині. Через дії ворога, на жаль, зростає кількість загиблих та поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 – через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранення, з них 16 – наші ліквідатори», – написав Клименко в своєму Телеграмі.

За даними МВС, через затоплення спалахів інфекційних захворювань не фіксували. Водночас Клименко нагадав про заборону вилову риби в постраждалих районах.

Читайте також: Російський обстріл рятувальників у Херсоні: одна людина загинула, ще вісім поранені

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з незалежних джерел не є можливим.