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Російський обстріл рятувальників у Херсоні: одна людина загинула, ще вісім поранені

Місцевий житель йде брудною вулицею після затоплення частини Херсона 12 червня 2023 року

Російські війська обстріляли рятувальників в Херсоні – загинув один співробітник ДСНС, ще вісім поранені, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали», – повідомили в ОВА.

За даними Офісу генпрокурора, російський обстріл стався близько 13:30 – під час ліквідації групою працівників ДСНС наслідків підтоплення в одному з мікрорайонів міста.

Раніше сьогодні через російський обстріл житлових кварталів Херсона загинув 27-річний чоловік.

Російські війська регулярно завдають ударів по Херсону. Після руйнування Каховської ГЕС, затоплення частини міста та евакуації людей обстріли обласного центру тривають. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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