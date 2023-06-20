ОВА: через російський обстріл Херсона загинув 27-річний чоловік

Через російський обстріл житлових кварталів Херсона загинув 27-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Сьогодні зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Ворожа артилерія вдарила по цивільних обʼєктах – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік», – написав він у телеграмі.



В Офісі генпрокурора уточнили, що мінометний обстріл стався близько 11:00, обстріли тривають.

Російські війська регулярно завдають ударів по Херсону. Після руйнування Каховської ГЕС, затоплення частини міста та евакуації людей обстріли обласного центру тривають. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.